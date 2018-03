Ramazan Kalyoncu kimdir 2018 Survivor Ramazan Kalyoncu kaç yaşında nerelidir?

Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Ramazan Kalyoncu aslen nerelidir kaç yaşındadır? Yakın arkadaşı Ecem Karaağaç’ı diğer takıma göndermesi ile tepki çeken Ramazan Kalyoncu 8 Nisan 1990 Rize doğumlu. Ramazan Kalyoncu'nun bir mesleği yok. Spor salonlarında vücut geliştiren Ramazan Kalyoncu instagram hesabını da ‘baklavalı' yarı çıplak pozları ile renklendirmiş. Ramazan Kalyoncu aslen Rize Çayeli'nden. Ailesi ile olan bu görüntüsü instagramdaki son paylaşımlarından biri oldu. Ramazan Kalyoncu Best Model Of Turkey yarışmasına da katılmış. Bu yarışmada finale kalan isimlerden olan Ramazan Kalyoncu şansını Idol Of Models yarışmasında da denedi. Ramazan Kalyoncu bu karışmada Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Ramazan Kalyoncu'nun özel hayatına dair pek bir bilgi bulunmuyor.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alıyor.

1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009'da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey'de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8'de yayınlanan Göz6 programında yarıştı. Birçok klip ve reklam filmlerinde de yer alan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018'de yarışıyor.

GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gamze Aksu

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Marcus