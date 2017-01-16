Recep İvedik 5 fragmanı izlenme rekorları kırıyor | Recep İvedik'in vizyona gireceği tarih belli oldu

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisi 5. filme devam ediyor. Son olarak 2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşıp, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5’ ile 16 Şubat’ta hayranlarıyla buluşuyor. Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5’in yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor. Recep İvedik 5’in fragmanı filmin birbirinden eğlenceli ilk görüntüleriyle birlikte sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

İŞTE RECEP İVEDİK 5 FRAGMANI

RECEP İVEDİK 5 KONUSU

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin talihsiz olayı sonucu işler karışırken, Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.

Fragmanda Recep İvedik, sporun her alanında boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor. Bambaşka bir yönüyle izleyeceğimiz Recep İvedik; yeni filminde gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkartacak performanslar sergiliyor.

Şahan Gökbakar’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Togan Gökbakar’la birlikte yazdığı “Recep İvedik 5”ten ilk görüntüler ortaya çıktı. Serinin takipçilerinin merakla beklediği filmde Recep İvedik bu kez bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.

Spora merak saran Recep İvedik, farklı alanlarda boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor, gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkaracak performanslar sergiliyor. Togan Gökbakar’ın yönettiği film, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

EN SEVDİĞİ KAHRAMANLAR

Beyazperdede 16 Şubat’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Recep İvedik serisinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5’in ilham kaynağı belli oldu. Çocukken en çok sevdiği çizgi dizinin Kaptan Mağara Adamı, Ayı Yogi, Akıllı Bıdık, Dalton Kardeşler, Scooby-Doo gibi çizgi kahramanların yer aldığı ‘Laff A Lympics’ olduğunu söyleyen Şahan Gökbakar, çizgi dizideki iyi-kötü mücadelesini perdeye taşıdı.