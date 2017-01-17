'Recep İvedik 5'e bir tepki daha!

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 'Recep İvedik 5' filminde, Türk ve Azerbaycanlı boksörlerin müsabakasındaki abartılı diyalog ve sahnelerin çıkartılması için Şahan Gökbakar ve filmin yapımcısına mektup yazacak.

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, önceki gün fragmanı yayınlanan 'Recep İvedik 5' filmine tepki gösterdi. Filmde, 'Recep İvedik'in Türk sporcu olarak uluslararası arenadaki müsabakalarını gösteren sahnelerin yer aldığını ifade eden Ünüvar, "Filmde bir boks sahnesi var. Bu sahnede, Türk vatandaşı ile Azerbaycan vatandaşı iki boksörün müsabakası var. Orada diyaloglar ve mücadele var. Ben oradaki abartılı diyaloglar ve sahnelerden rahatsız oldum" şeklinde konuştu.

Ünüvar, fragmanı izleyen Azerbaycan'daki çok sayıdaki dostunun, kendisine ulaşarak rahatsızlıklarını ilettiğini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasında; aynı dil, din, kültür, tarihi doku ve gönül coğrafyasından gelmenin verdiği bir dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Bir film sahnesi ile bu dostluk bozulur mu? Bozulmaz ama niçin böyle bir film sahnesinde birbirimizi rahatsız edecek, kıracak bir diyalog, sahne olsun. Açıkcası oradaki diyaloglardan rahatsız oldum. Siz güldürmeyi amaçlıyor olabilirsiniz, belki buna gülen bir iki kişi de olabilir ama buna üzülen insan sayısı çok daha fazla olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Necdet Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın etle tırnak gibi olduğunu, hangisi üzülse diğerinin üzüldüğünü, hangisi sevinse diğerinin sevindiğini belirtti.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİ ZEDELEMEYE YÖNELİK..."

İki ülke sporcularının uluslararası arenalarda karşılaştıkları maçlarda, sporun getirdiği rekabetin koşulları içerisinde centilmence mücadele ettiklerinin altını çizen Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangisi yenerse yener ama müsabaka bittikten sonra, maçı kaybeden kazananı centilmence tebrik eder. Türkiye ve Azerbaycan'ın diğer ülke sporcuları ile mücadelesinde, Türkiye Azerbaycan'ı, Azerbaycan da Türkiye'yi tutar. Azerbaycanlı sporcu başka ülkenin sporcusu ile yaptığı maç sonunda şampiyon olunca Türk seyirciler Azerbaycan bayrağını dalgalandırmaktan, Türk sporcu başka ülke sporcusu ile yaptığı maç sonunda şampiyon olunca da Azerbaycanlı seyirciler Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaktan ve sporcuyu tebrik etmekten büyük mutluluk duyarlar. Bizim alışkın olduğumuz sahne budur.

Filmdeki o sahne, hem Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini yansıtmayan hem de sporun içindeki o centilmenlik duygularına biraz ters bir durum. Oradaki sahneler ve ifadeler, çok abartılı ve realiteden de uzak bir tablo. Bu film bahane edilerek, şu anda çok üst düzeyde olan Türkiye-Azerbaycan dostluğunu ve kardeşliğini zedelemeye yönelik birilerinin ağzına malzeme vermemek lazım."

Necdet Ünüvar, filmin oyuncusu Şahan Gökbakar ve yapımcısına, filmle ilgili rahatsızlığını dile getiren mektup yazacağını söyledi. Gökbakar'ın instagram hasabında, fragmanın altına yazdığı yazıda, "Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun ve kardeşliğinin çok önemli olduğunu" vurguladığını kaydeden Ünüvar, mektubunda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri doğru yansıtmayan o sahnenin, filmden çıkartılmasını rica edeceğini bildirdi.

Ünüvar, filmde o sahnenin olmamasının, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kadim dostluk açısından daha önemli olacağını düşündüğünü kaydetti. AA