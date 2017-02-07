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Reis filmi ne zaman vizyona giriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat hikâyesinden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan 'Reis' izleyiciyle buluşuyor.

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Başrollerini Reha Beyoğlu (R. Tayyip Erdoğan), Özlem Balcı (Emine Erdoğan), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Recep Tayyip Erdoğan-çocukluğu), İsmail Hakkı (İsmail), Volkan Başaran (Sultan Başkan), Ayhan Eroğlu'nun (Hasan Yeşildağ) paylaştığı ‘Reis', 3 Mart'ta seyirciyle buluşacak.
 
Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz'un oturduğu film, Avrupa'da ise 6 Mart'ta vizyona girecek.
 
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da merakla beklenen ‘Reis'; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.

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