Reis filmi ne zaman vizyona giriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat hikâyesinden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan 'Reis' izleyiciyle buluşuyor.
Başrollerini Reha Beyoğlu (R. Tayyip Erdoğan), Özlem Balcı (Emine Erdoğan), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Recep Tayyip Erdoğan-çocukluğu), İsmail Hakkı (İsmail), Volkan Başaran (Sultan Başkan), Ayhan Eroğlu'nun (Hasan Yeşildağ) paylaştığı ‘Reis', 3 Mart'ta seyirciyle buluşacak.
Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz'un oturduğu film, Avrupa'da ise 6 Mart'ta vizyona girecek.
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da merakla beklenen ‘Reis'; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.
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