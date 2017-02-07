Reis filmi ne zaman vizyona giriyor?

Başrollerini Reha Beyoğlu (R. Tayyip Erdoğan), Özlem Balcı (Emine Erdoğan), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Recep Tayyip Erdoğan-çocukluğu), İsmail Hakkı (İsmail), Volkan Başaran (Sultan Başkan), Ayhan Eroğlu'nun (Hasan Yeşildağ) paylaştığı ‘Reis', 3 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz'un oturduğu film, Avrupa'da ise 6 Mart'ta vizyona girecek.

Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da merakla beklenen ‘Reis'; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.