‘Reis’ten yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminde Erdoğan’ı canlandıran başrol oyuncusu Reha Beyoğlu ve yapımcı Fatih Ay’ın, Halep’in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik temin ettiği 6 TIR’lık insani yardım, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye gönderildi. Haleplilerin dramına sessiz kalamadıklarını belirten Beyoğlu, Suriyeli ailelerin yanında olmak için Reyhanlı’ya geldiğini söyledi.

MAZLUMUN YANINDAYIZ

Halep’te yerinden edilen mazlumların her zaman yanında olduklarını aktaran Beyoğlu, “Rabb’im onları bu hale düşürenleri kahretsin. İnşallah huzur yakın zamanda Suriyeli aileler için gelecektir. Cumhurbaşkanımız onlar için yoğun çaba sarf ediyor, bizler de her alanda kardeşlerimiz için yardım çalışmalarında bulunuyoruz” diye konuştu. Toplanan yardımların konulduğu 6 TIR, Halep’in doğusundan tahliye edilenlere ulaştırılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye gönderildi. Yardımların gönderilmesinin ardından, Suriyeli yetimlerin barındığı Bahattin Yıldız Yetimhanesi’ni ziyaret eden Beyoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.