Reyting kurbanı olduk
AY Yapım imzalı ‘Bana Sevmeyi Anlat’ dizisi final yapıyor.
- Magazin servisi
Yaz aylarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ, Seda Bakan ve Dolunay Soysert’in rol aldığı ‘Bana Sevmeyi Anlat’ dizisinden kötü haber geldi. Reyting yarışına ilk bölümlerde iyi başlayan dizi yeni sezonda zorlu rakipleriyle yarışta geride kalınca erken final kararı alındı. Dizinin oyuncuları setin son gününde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiler. Dizinin final bölümü bu akşam Fox TV’de ekrana gelecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.