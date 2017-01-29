Reyting kurbanı olduk

Yaz aylarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ, Seda Bakan ve Dolunay Soysert’in rol aldığı ‘Bana Sevmeyi Anlat’ dizisinden kötü haber geldi. Reyting yarışına ilk bölümlerde iyi başlayan dizi yeni sezonda zorlu rakipleriyle yarışta geride kalınca erken final kararı alındı. Dizinin oyuncuları setin son gününde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiler. Dizinin final bölümü bu akşam Fox TV’de ekrana gelecek.