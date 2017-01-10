Rol gereği eksi 3 derecelik suya atladı, şok geçirdi!
Ekranların uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da çekilen bir sahnede, genç oyuncu Boğaç Aksoy eksi 3 derecelik suya girdi.
Rol gereği eksi 3 derecelik suya atladı, şok geçirdi! Hemen her hafta pek çok aksiyon sahnesine tanıklık ettiğimiz Arka Sokaklar'da ‘Volkan' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde sahne gereği ‘-3 derece' soğuk havada denize atladı.
Sosyal medyada da çok konuşulan sahne sonrası yakışıklı oyuncunun soğuk hava nedeniyle uzun süre şok geçirdiği ve teknik ekibin müdahalesi ile kendisine geldiği öğrenildi.
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