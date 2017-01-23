Rolün etkisinde fazla kalmış

Polisiye dizi ‘İçerde’ de Sarp karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy, önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun çalışma temposundan dolayı yorgun düşen ve karaciğerinde yağlanma tespit edilen Ulusoy, yaklaşık bir saat serum tedavisi gördü. Oyuncu, hastane kapısında bekleyen gazetecileri atlatmak için dublör kullandı. Çağatay Ulusoy, saat 20.00 sıralarında ilk önce aracını otoparka gönderdi.

TAM BİR SAAT BEKLEDİ

Daha sonra hastanede çalışan bir görevliyi ikna ederek kendisi yerine araca bindirdi. Kendi aracını evine gönderen Ulusoy, gazetecilerin gittiğini öğrendikten bir saat sonra hastaneden ayrıldı. Ulusoy için ‘İçerde’ dizisindeki Sarp karakterinin etkisinde kaldığı yorumları yapıldı.