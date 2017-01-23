Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Rolün etkisinde fazla kalmış

‘İçerde’ adlı dizide Sarp karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy, rolünün etkisinde kaldı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, görüntülenmemek için dublör kullandı.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polisiye dizi ‘İçerde’ de Sarp karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy, önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun çalışma temposundan dolayı yorgun düşen ve karaciğerinde yağlanma tespit edilen Ulusoy, yaklaşık bir saat serum tedavisi gördü. Oyuncu, hastane kapısında bekleyen gazetecileri atlatmak için dublör kullandı. Çağatay Ulusoy, saat 20.00 sıralarında ilk önce aracını otoparka gönderdi. 

TAM BİR SAAT BEKLEDİ

Daha sonra hastanede çalışan bir görevliyi ikna ederek kendisi yerine araca bindirdi. Kendi aracını evine gönderen Ulusoy, gazetecilerin gittiğini öğrendikten bir saat sonra hastaneden ayrıldı. Ulusoy için ‘İçerde’ dizisindeki Sarp karakterinin etkisinde kaldığı yorumları yapıldı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA