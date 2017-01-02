Roma’da evlendİler
Oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Roma’da evlendi.
- Magazin servisi
Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı, ‘Romona Keveza’ marka bir gelinlik giyerken, Caner Erkin ise Fendi marka bir damatlık tercih etti. Roma’da yerel belediye nikahı ile dünya evine giren Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu. İtalya’da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yı turladılar. Şık ve sade bir törenle dünya evine giren çift, yakın arkadaşlarından oluşan on kişilik davetlilerle düğün yemeği yedi.
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