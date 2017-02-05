Ronaldinho okul açmaya geldi

Türkiye’den hangi futbolcuları tanıyorsunuz sorusunu “Rüştü Reçber çok iyi bir arkadaşımdır. Arda Turan’ı da biliyorum” diye yanıtladı. Futbolu bırakmadan önce Türkiye’ye gelmesi gündeme gelen yıldız futbolcu “Beşiktaş’a gelecektim ama şartlar yerine gelmedi” diye konuştu. Uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoense’li futbolcular için yeniden sahalara dönmesi gündemde olan Ronaldinho “Şuan için belli değil” diyerek sözlerini noktaladı. Ünlü futbolcu akşam yemeğinin ardından Ortaköy’de ki Circus adlı gece kulübünde eğlendi.