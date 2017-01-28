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Ruhunuzu temiz tutun

54 yaşındaki başarılı oyuncu Hatice Aslan yaşıyla ilgili eleştirilere “Yıpranmanızla ilgilidir yaş. Kimin ne zaman yıpranacağı belli olmaz.

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Ruhunuzu temiz tutarsanız yıpranmaz. İnsanlar neden bu kadar yaş meselesine takılıyor anlamıyorum. Ama bizler kalbimizi sesini dinlemeden ezbere konuşmayı seviyoruz” diyerek son noktayı koydu. Öte yandan parmağındaki yüzükleri ve aksesuarları dikkat çeken oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den hediye aldığını belirtti.

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