Tuğba Büyüküstün ile Onur Saylak malları paylaştılar
Temmuz 2011'de evlenen ve ikiz kızları olan oyuncu çift Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor. Daha önce bir çok kez ayrılacakları yönünde haberlerle gündeme gelen İkili geçtiğimiz günlerde avukatlarına vekalet verdi.
Rüya evlilikleri ile imrendiren çift mal paylaşımında da anlaştı.
Çiftehavuzlar'da 5 yıldır oturdukları 2 milyon dolarlık daireyi ve Mercedes otomobili Tuba aldı.
Onur Saylak ise Acıbadem'deki 1 milyon dolarlık daireyi alacak. Toprak ve Maya'nın velayeti ise Tuba Büyüküstün'de olacak. (Posta)
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