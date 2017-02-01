Tuğba Büyüküstün ile Onur Saylak malları paylaştılar Temmuz 2011'de evlenen ve ikiz kızları olan oyuncu çift Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor. Daha önce bir çok kez ayrılacakları yönünde haberlerle gündeme gelen İkili geçtiğimiz günlerde avukatlarına vekalet verdi.