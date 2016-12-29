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Şahan'dan yeni yıl hediyesi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Van’da yaşayan bin çocuğa yeni yıl hediyesi olarak palto gönderdi.

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Komedyen Şahan Gökbakar, Van’da yaşayan bin çocuğa yeni yıl hediyesi olarak palto göndererek örnek bir davranış sergiledi.

Instagram sayfasından bir mesaj yayınlayan Gökbakar “Yeni yıla sayılı günler kala herkes birbirine hediye alıp vermeye başladı. Ben de arkadaşlarıma, eşime, evladıma hediyelerini aldım.Fakat bu sene Van’da yaşayan bin çocuğumuza hediye yollamak istedim. Soğuk kış günlerinde giymeleri için onlara bu paltoları yoluyorum. Malum soğuk bir memleket. Giydikçe Şahan abilerini hatırlasınlar, yeni yılları güzel geçsin. Ülkemizin de yeni yılı güzel geçsin inşallah. 2017 Türkiye’ye hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum, yeni yılınızı kutluyorum” dedi. Gökbakar’ı bu davranışından dolayı takipçileri de tebrik etti. 

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