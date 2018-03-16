Şahin Irmak kimdir kaç yaşındadır Beyaz Show konuğu Şahin Irmak oynadığı filmler nelerdir? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu akşam Beyaz Show konuğu olan Şahin Irmak biyografisine haberimizde yer verdik. Şahin Irmak oynadığı filmler arasında Entelköy Efeköy’e Karşı (2011) – Muhtar Ali, Kutsal Damacana: Dracoola (2011) – Drakula, Çok Filim Hareketler Bunlar (2010) – Kazım, Neşeli Hayat (2009) – Serkan ve Kutsal Damacana (2007) – Doktor vardır. Şahin Irmak 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2007 yılında yayınlanan Karayılan dizisinde 'Şiro' karakteriyle oyunculuğa adım atan Irmak, 2008 yılında yayınlanmaya başlayan eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki çeşitli rolleri ile gönüllerde taht kurdu. Çok Güzel Hareketler'deki en çok beğenilen rolü ise 'Hıyarlı Baba'ydı. 2011 yılında yayınlanan komedi dizisi Aşağı Yukarı yemişililer'da 'Süleyman' karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filmende ilk başrol deneyimini yaşayan Irmak, 2012 yılında Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Sultan' dizisinde oynadı. İşte merak edilen Şahin Irmak biyografisi haberimizde yerini alıyor.

ŞAHİN IRMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şahin Irmak 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2007 yılında yayınlanan Karayılan dizisinde 'Şiro' karakteriyle oyunculuğa adım atan Irmak, 2008 yılında yayınlanmaya başlayan eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki çeşitli rolleri ile gönüllerde taht kurdu. Çok Güzel Hareketler'deki en çok beğenilen rolü ise 'Hıyarlı Baba'ydı. 2011 yılında yayınlanan komedi dizisi Aşağı Yukarı yemişililer'da 'Süleyman' karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filmende ilk başrol deneyimini yaşayan Irmak, 2012 yılında Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Sultan' dizisinde oynadı.

2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eğlendirme Dairesi adlı programda rol almaya başladı fakat programın yayın hayatı çok kısa sürdü. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan 3G Show'da yer aldı. Şahin Irmak son olarak 16 Mart 2018 tarihinde vizyona giren 'Düğüm Salonu' adlı filmde oynadı.

İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’le başrolü paylaştığı, bugün vizyona giren ‘Düğüm Salonu’ ile kariyerine senaristliği de ekleyen Şahin Irmak senaryoyu gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldı- ğını belirten ünlü oyuncu, yazarlık serüvenine nasıl başladığını anlattı: “BKM Mutfak döneminde Yılmaz Abi (Erdoğan) bize yazmayı öğretti. Kolumuza taktığı altın bir bilezik. Zaten hep, ‘Oyuncu olarak sadece oyunculukla var olabilirsiniz. Durmayın, durursanız geri gidersiniz. Ben size yazmayı öğrettim. Yazabiliyorken yazın’ dedi. Yazmaya hevesim vardı, yazdım.”

BEYAZ SHOW 16 MART KONUKLARI

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show yeni bölümüyle yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Beyaz Show'a bu hafta arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, güzel sunucu Saba Tümer, ünlü sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu, "Düğüm Salonu" filmiyle Şahin Irmak konuk oluyor.