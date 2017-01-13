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Şampiyon törende oğlunu doyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü’nce 15. kez düzenlenen ‘Yılın Yıldızları Ödülleri’, törenle sahiplerine verildi.

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Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ödül törenine Hollandalı eşi Julia Looman Sofuoğlu ve minik oğlu Mahir’le katıldı. 2016 Yılının En Beğenilen Sporcusu ödülüne layık görülen Sofuoğlu törende oğlu Mahir’i doyurdu. Daha önce bir oğlunu kaybeden Sofuoğlu, “Önümüzdeki günlerde önce Avustralya sonra Tayland var. Sonra Avrupa’ya çocuğu görmeye geleceğim ve Avrupa’ya başlayacağız” dedi. Kenan Sofuoğlu ödülü aldıktan sonra “Aynı zamanda İTÜ’nün geliştirdiği aracı da ben kullandım. Test sürüşünde kaza yaptım ama sağlammış gördük” sözleri herkesi güldürdü. TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı da ‘En Begenilen TV’ ödülünü aldı. 

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