Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Sarp Levendoğlu Birce Akalay'ı yeniden takip etti

Geçtiğimiz günlerde boşanan Sarp Levendoğlu ile Bİrce Akalay çiftinde yeni gelişme...

  • 4
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
x

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 
 
Ünlü çift, ihanet haberleriyle gündeme geldi. 
 
Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı.
 
Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.
 
Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı. 
 
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışmış, ikili kısa sürede nikah masasına oturmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Dağı delip lüks ev yaptı

Dağı delip lüks ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA