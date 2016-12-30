Seçkin Piriler'den Kıvılcım Ural'ı kızdıracak sözler
37 yaşına giren Seçkin Piriler, Cihangir’de kutlama yaptı.
Eğlence sonrası açıklama yapan Piriler “Doğum günümü ilk kutlayan Kaan oldu. Çocuklarla pasta almış” dedi. Boşanmalarına rağmen eski eşinin özel günleri unutmadığını belirten Piriler, yeni yıldan aşk dilediğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.