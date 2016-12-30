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Seçkin Piriler'den Kıvılcım Ural'ı kızdıracak sözler

37 yaşına giren Seçkin Piriler, Cihangir’de kutlama yaptı.

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Eğlence sonrası açıklama yapan Piriler “Doğum günümü ilk kutlayan Kaan oldu.  Çocuklarla pasta almış” dedi. Boşanmalarına rağmen eski eşinin özel günleri unutmadığını belirten Piriler,  yeni yıldan aşk dilediğini söyledi. 
 

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