Seda Akgül kimdir kaç yaşında Seda Akgül nereli

Seda Akgül kimdir kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtları magazin gündemine bomba gibi düşen Nihat Doğan ile atışması ile birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Seda Akgül, 1971 yılında Ankara‘da doğmuştur. TED Ankara Kolejinde okudu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünü bitirdi. Başbakanlıkta mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yaptı. İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel‘de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu. 2004 yılında Amerikan Sivil Toplum Örgütleri’nin seçimi ile Washington‘da staj görmüştür. Seda Akgül hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik.

SEDA AKGÜL KİMDİR?



17 Haziran 1971 Ankara doğumlu olan Seda Akgül, Türk sunucu ve akademisyendir. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.



TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi.