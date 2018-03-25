Seda Bakan kimdir kaç yaşında Seda Bakan eşi Ali Erel kimdir kaç yaşındadır

Seda Bakan kimdir kaç yaşında Seda Bakan eşi kimdir Ali Erel kaç yaşındadır merak ediliyor. Bilindiği üzere Tolgshow yeni ve son bölümü 11. Bölüm dün akşam ekrana geldi. Tolga Çevik'in TOLGSHOW programında yeni bölüm konuğu güzel aktör Seda Bakan yer aldı. FOX TV'nin en çok izlenen güldürü programı Tolgshow, 11. bölümü ile 'elektrik' sürprizi yaşandı. Seda Bakan Erel, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Seda Bakan eşi Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında 'Değiştik' albümü ile dikkat çekmiştir. 2017'de 'Ben Bir Hayaletim Artık' şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinin finaline damga vurmuştur. 2015 yılında Seda Bakan ile evlenmiştir.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze’de doğmuştur. Anne tarafı Selanik’li, baba tarafı Saraybosna’lı’dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık’ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı.

2010 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes‘in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Seda Bakan, 2014 yılında Star TV‘de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide oynadı.

Seda Bakan, 2014’ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikâhın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizssiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

SEDA BAKAN FİLMLERİ

2014 – Kardeş Payı

2014 – Zaman Makinesi 1973

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2010 – Şen Yuva

2009 – Umut

2009 – Geniş Aile

2009 – Makber

2008-2009 – Adanalı

2008 – Pars: Narkoterör

2007 – Sana Mecburum

ALİ EREL KİMDİR?

Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında 'Değiştik' albümü ile dikkat çekmiştir. 2017'de 'Ben Bir Hayaletim Artık' şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinin finaline damga vurmuştur. 2015 yılında Seda Bakan ile evlenmiştir.