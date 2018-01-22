Seda Sayan programı neden yok son dakika Show TV Seda Sayan programına Rtük şoku! Show tv yayın akışı haberimizde yerini alıyor. Vatandaşlar internetten sık sık Seda Sayan programı neden yok? Araştırmasını yapıyor. Seda Sayan’la programının Show Tv yayın akışın yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Son yıllarda sunuculuk kariyeriyle göz önünde olan Seda Sayan’ın kendi adını taşıyan magazin programının akıbeti merak konusu oldu. Peki Seda Sayan’la programı bitti mi, neden yok? Show Tv bu haftaki yayın akışında değişikliğe gitti, Seda Sayan’la programının takipçileri hüsran yaşadı. Ünlü isimlerin ağırlandığı, haftanın magazin olaylarının tartışıldığı programa kısa bir süreliğine ara verildi. 19 Ocak Cuma günü yayınlanan 'Seda Sayan'la'nın 10. bölümünde;''Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısı yediden yetmişe herkes tarafından bilinen Ferman Toprak ve sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Bircan İpek, Seda Sayan’ın konuğuydu. Peki Seda Sayan’la programı bitti mi, neden yok? Show TV yayın akışında bugün ne var? İşte merak edilen Seda Sayan programı neden yok son dakika Show TV Seda Sayan programına Rtük şoku! Detaylar haberimizde…

RTÜK'TEN CEZA

Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak.

Kanalı açanlar Gönül Sultanları adlı belgesel ve şu yazıyla karşılaşıyor:

''Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı toplantısında alınan 11 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 2, 3, 7, 10 ve 14 Kasım 2017 tarihlerinde saat 15.30'da yayınladığı Seda ve Uğur'la adlı programda, 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, Yayın hizmetleri; ''Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'' ilkesinisin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır''

PEKİ SEDA SAYAN'IN PROGRAMI NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Öte yandan Show TV'nin bu haftaki yayın akışına bakınca, Seda Sayan'la programının 25 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edeceği ve Seda Sayan'ın eski sevgilisi türkücü Nihat Doğan'ın konuk olacağı görülüyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

05:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ

09:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:00 NEFİS TARİFLER

13:00 GELİN EVİ

15:30 GÖNÜL SULTANLARI

18:45SHOW TV ANA HABER

20:00 ÇUKUR

23 Ocak 2018 - Salı

00:15 GECE HATTI

03:15 KALP ATIŞI

05:15 AŞK LAFTAN ANLAMAZ