Seda Tosun kimdir eşi Eymen Adal kim ne iş yapıyor Seda Tosun kaç yaşında nereli

Seda Tosun kimdir eşi Eymen Adal kim nerelidir, kaç yaşında? Eymen Adal ne iş yapıyor? Seda Tosun ve Eymen Adal evlendi mi? Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmi ile tanınan ve Kertenkele dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Seda Tosun evlilik yolunda ilk adımını attı. Sevgilisi Eymen Adal ile nişanlanan Seda Tosun'un şimdi evlilik yolunda. Herkes tarafından merakla araştıran Seda Tosun ve Eymen Ada'ın biyografilerini bu haberimizde derledik. 4 Eylül'de Eymen Adal ile nikah masasına oturacak olan Seda Tosun, gelinlik provasında görüntülendi. Daha önce kasım ayında evleneceğini açıklayan Tosun, işleri sebebiyle nikahı öne çektiklerini söyledi. Anlaştığım bir proje vardı ancak son dakika kararı ile içerisinde bulunmaktan vazgeçtim. Aslında tam olarak vazgeçtiğimde söylenemez ancak bir şekilde proje dışında kalmam gerektiğini hissettim. Bizde hazır böyle bir boşluk yakalamışken düğün tarihimizi öne almayı kararlaştırdık.' dedi. 1991 yılında dünyaya gelen müzisyen Eymen Adal aslen Mardin, Derik‘lidir. Ortaokul eğitimini yatılı olarak Mardin’de tamamlamış, Lise’yi ise Adana’da okumuştur. Askerliğini Karabük‘te tamamlayan Eymen Adal sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır. Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İşte Ünlü oyuncu Seda Tosun ve eşi Eymen Adal ile ilgili merak edilenler...

Ünlü oyuncu Seda Tosun müzisyen eşi Eymen Adal ile evliliğe doğru ilerliyor. Çift geçtiğimiz akşam düzenlenen bir törenle nişanlandı.Mucize filmiyle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazandıktan sonra Kertenkele adlı televizyon dizisindeki performansıyla da adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Seda Tosun evliliğe ilk adımını attı.Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Eymen Adal ile geçtiğimiz akşam aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanan Tosun, beyaz gelinliğe bir adım daha yaklaştı.







Mucize 2 filmi ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.



'Ne olduğunu ben de anlamadım. Yapımcımız önce benimle bir sözleşme imzaladı. Sonra okuma provaları arefesinde beni ofise çağırıp başka biri ile anlaştıklarını söyledi. Saygı duyuyorum. Zaten filmdeki tüm karakterler hemen hemen değişti. Yeni açıklanan kadrodaki herkese sonsuz saygım var ancak ilk filmi izleyenler serinin ikinci filminde biraz bocalayabilirler. Mucize 2 bir devam filmi olma özelliğini bu açıdan kaybetti. Ben zaruri nedenler dışında kadro erozyonuna karşıyım. Beğenilen ve kabul gören bir yapımın iskeleti ile oynamak ne kadar doğru bilemiyorum. Keşke böyle yapacaklarına yen bir film çekselerdi.'

SEDA TOSUN KİMDİR? NERELİDİR KAÇ YAŞINDADIR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır. Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Seda Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi.

ROL ALDIĞI PROJELER:

Mucize

Kertenkele

EYMEN ADAL KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen müzisyen Eymen Adal aslen Mardin, Derik‘lidir. Ortaokul eğitimini yatılı olarak Mardin’de tamamlamış, Lise’yi ise Adana’da okumuştur.



Askerliğini Karabük‘te tamamlayan Eymen Adal sıkı bir Galatasaray taraftarıdır.



Kardeşi Barış Adal ile birlikte Koma Sê Bıra grubunda müzik hayatını sürdüren Eymen Adal, 2018 yılında oyuncu Seda Tosun ile nişanlanmıştır.