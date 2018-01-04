Sedat Doğan kimdir son dakika Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan neden tutuklandı? Vatandaşlar sık sık bu soruların yantlarını araştırıyor. Bir süre birlikte olan Sedat Doğan Işın Karaca birlikteliği kısa sürmüştü. Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı. Sedat Doğan hakkında alınan son bilgiye göre Brezilya’da zor günler geçiriyor ve geçtiğimiz aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı. Bu süreçte Sedat Doğan’ın ailesi oğullarının Türkiye’ye dönmesi için tam 4 kez uçak bileti almıştı. Binlerce doları yanan aile Türkiye’de eli kolu bağlı oğullarının yurduna dönmesini ve kızı Mia’ya kavuşmasını beklemişti. Peki Sedat Doğan kimdir kaç yaşındadır? Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, sancılı bir sürecin ardından 2013 yılında kesin olarak boşandı. İşte sık sık merak edilen ve magazine bomba etkisi yaratan Sedat Doğan kimdir son dakika Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan neden tutuklandı? soruların yantıları haberimizde!

SEDAT DOĞAN HAKKINDA İKİNCİ KEZ HIRSIZLIK SUÇLAMASI

Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programında yer alan habere göre; Cezaevine girmemesi için ödemesi gereken kefalet ücretini yatırmayan, üstüne bir kadının da çantasını çaldığı iddia edilen Sedat Doğan bir kez daha tutuklandı. Sedat Doğan’a bu kez daha ağır bir ceza yaptırımı uygulanacak.

Öğrenilen bilgiye göre; Sedat Doğan şu anda Brezilya’da Sao Paulo’ya yakın bir hapishanesinde cezasını çekiyor. Koğuş arkadaşlarıysa Türk’lerden oluşuyor. Sedat Doğan’a Brezilya devleti olarak avukat verildi ve kötü madde kullanımına devam ettiği için de tedavi masraflarını devlet karşılayacak.

NE OLMUŞTU?

Işın Karaca’nın 2011’de evlenip 2013’te boşandığı, kızı Sasha Mia’nın babası Sedat Doğan’ın geçen yıl aralarında Demet Akalın’ın da olduğu birçok ünlüyü dolandırdığı iddia edilmişti.

Sedat Doğan, Brezilya Sao Paulo’da bir lokantada üç farklı kredi kartı ile ödeme yapmaya kalkmıştı. Ama şifreleri doğru giremeyince para çekmek için ATM’ye gideceğini söylemişti. Garson peşine takılınca polis, Sedat Doğan’ı yolda yakaladı.

Sedat Doğan’ın Sao Polo’da bir markette hırsızlık yaptığı, sonra bir Türk lokantasından 2 tablet bilgisayar çaldığı, bir kişinin de çantasını gasp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sedat Doğan savcılığa sevk edilip sonra da serbest bırakılmıştı.

Demet Akalın, “Sedat Doğan annesinin kanser olduğunu, ilaç parası bulamadığını söyleyip benden 2 bin lira aldı. Sonra bankaya gidip hesabımdan para çekmeye kalktı. Meğer herkesi dolandırıyormuş. Polise şikayet ettim” demişti.

Geçen Aralık’ta Tuğrul Odabaş ile evlenenen Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan için “Benim adımı kullanmasından çok büyük üzüntü duyuyorum” demişti.

'İNTİHARI DÜŞÜNÜYORUM'

Brezilya’ya gitmeden önce sık sık İstanbul Şişli’deki Lape Psikiyatri Hastanesi’ne kaldırılan ama her defasında kaçan Sedat Doğan iddiaya göre sıfırı tüketti.

Sao Paulo’da sörfçülerin fotoğrafını çekerek para kazanmaya çalıştı. Ancak sokak mafyası tarafından soyuldu, dayak yedi. Caddelerde aç yattı, haftalarca yıkanmadı. Karnını doyurmak için de çareyi hırsızlık yapmakta buldu.

SEDAT DOĞAN KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri fotoğrafçılığa ilgi duyan Seda Doğan’ın moda yolculuğu 12 yaşındayken kuzeninin tasarladığı çantaları Samatya’da turistlere satarak başladı. Hem eğitim hem de iş hayatına devam eden Sedat Doğan, Beyoğlu’nda birçok ünlü markanın mağazasında tezgâhtarlık yaptı. Vintage ve dönem konstümleri mağazasını ekonomik kriz nedeniyle kapattıktan sonra moda editörü asistanlığı yaptı. Çok sayıda dergi ve Türkiye'nin önde gelen moda markaları ile çalışma fırsatı buldu. Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, sancılı bir sürecin ardından 2013 yılında kesin olarak boşandı.

İREM DERİCİ DE ESKİ AŞKLARINDAN

Sedat Doğan ünlüler dünyasından sadece Işın Karaca ile değil hastaneye düşen İrem Derici ile de aşk yaşamıştı.