Sedef (Orman) Zaim kimdir Erhan Çelik yeni sevgilisi Sedef kaç yaşında ne iş yapıyor

Erhan Çelik’in yeni sevgilisi Sedef (Orman) Zaim kimdir kaç yaşında sorularının cevabı araştırılıyor. Erhan Çelik Sedef Zaim'le aşk mı yaşıyor? Sedef Zaim'ın gündeme getiren Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan haber spikeri Erhan Çelik ile olan görüntüleri oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi olan Sedef Zaim Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı kesinleşti. Televizyoncu Erhan Çelik, 5 aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Sedef Orman'la Selami Şahin'i dinlemeye gitti. Bir etkinlikte tanışan ikilinin birbirlerinin telefonunu aldıkları, kısa süren mesajlaşmadan sonra da buluşmaya başladıkları öğrenildi. Derimod’un yaratıcılarından Sedef Zaim, Balıkesir’de dünyaya geldi. Ortaokulu Sainte Pulcherie ve Notre Dame de Sion’da, liseyi American High School of Dusseldorf’ta okudu. Los Angeles’taki Pepperdine University’de yaptığı pazarlama lisansının ardından reklam ve grafik master’larını tamamladı. Çelik, gecede aşkını ilan ederken, Selami Şahin'den söylemesini istediği 'Tapılacak Kadın' şarkısını sevgilisi Sedef Zaim'a armağan etti. İkili el ele, göz göze şarkıya eşlik etti. Televizyoncu Erhan Çelik, Gülben Ergen ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sosyetenin ünlü ismi Sedef Zaim ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği cemiyet dünyasında da şaşkınlığa neden olmuştu. İşte Erhan Çelik’in yeni sevgilisi Sedef (Orman) Zaim hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler..







FİKRET ORMAN EŞİNDEN NEDEN BOŞANMIŞTI: Fikret Orman 2012 yılında Bodrum'da bir teknede genç bir kızla yakalanmıştı. Aldatma fotoğraflarını gören eşi Sedef Zaim Orman kocasını affetmemiş ve soluğu mahkemede almıştı. Bahar Özden ile olan ilişkisinden sonra bin pişman olan Fikret Orman, karısıyla yeniden barışmanın yollarını aramıştı. Çiftin biraraya gelecekleri konuşulurken Fikret Orman eşine hala aşık olduğunu açıklamıştı.



Sedef Zaim'ın ayrıldığı eşi Fikret Orman'dan iki kızı bulunuyor. 21 yıllık evlilik sonrasında boşanan çiftin kızları Aslıgül ve Nazlı Orman güzellikleri ile biliniyorlar.



SEDEF ZAİM KİMDİR?



Derimod’un yaratıcılarından Sedef Zaim, Balıkesir’de dünyaya geldi. Ortaokulu Sainte Pulcherie ve Notre Dame de Sion’da, liseyi American High School of Dusseldorf’ta okudu. Los Angeles’taki Pepperdine University’de yaptığı pazarlama lisansının ardından reklam ve grafik master’larını tamamladı. 2000’li yıllardan itibaren Derimod’un ihracatçı kimliğinden perakendeci olarak yoluna devam etme sürecinde önemli rol oynadı. Son on yıldır deri ceket tasarım, planlama, üretim ve mağazacılık anlamında tüm operasyonu yöneten Sedef Orman, marka yönetimi ve kurumsal iletişim departmanlarının da başında yer alıyor. BMD, İstanbul Shopping Fest ve İstanbul Moda Haftası gibi tüm oluşumlarda aktif olarak çalışıyor ve yönetim kurullarında görev yapıyor.



FİKRET ORMAN KİMDİR?



Fikret Orman kimdir, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 33. Başkanı.



Fikret Orman, 4 Kasım 1967 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Artvin Hopalı olan Fikret Orman’ın babası Abdulkadir Orman’dır. Akrep burcu erkeği olan Fikret Orman orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi’nde, Yüksek öğrenimini Yıldız Üniversitesi inşaat mühendisi bölümünde ve ABD Florida Üniversitesi’nde tamamladı.



Orsan Yedek Parça San. ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sis. Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.



2000-2004 yılları arasında Beşiktaş‘ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaptı.



2012 yılında Yıldırım Demirören‘in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, 25 Mart 2012 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 33. başkanı olarak seçildi. Fikret Orman, 2004 yılında yapılan Beşiktaş JK başkanlık kongresinde de başkanlığa aday olmuş ve 162 oy farkla Yıldırım Demirören‘e kaptırmıştır.



16 Haziran 2013 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde 3 yıllığına yeniden Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanı seçildi.



Fikret Orman, 1992 yılında Sedef Orman ile evlendi. 2012 yılında boşandı. İki kız çocuğu vardır.







ERHAN ÇELİK KİMDİR?



Erhan Çelik, 2 Eylül 1977 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Polatlı’da bitirdikten sonra üniversitede de İşletme bölümünden mezun oldu. 1990’lı yılların başında kurualn Polatlı televiyonunda haber sunmaya başlayan Çelik, 1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu’nda polis-adliye gece muhabiri olarak göreve başladı.



Ardından SHOW TV’de Reha Muhtar’ın ekibinde Ankara Haber Bürosu’nda çalıştı. 2002 yılında Kanal 7’de “Bu Kadar Olur” adlı bir reality show yaptı. Daha sonrasında Ahmet Hakan’ın yerine ana haber sunmaya başladı ve 7 yıl boyunca görevini sürdürdü.



12 Nisan 2013 tarihinde Habertürk TV’de çalışmaya başlayan Çelik, 1 Ocak 2014 tarihinde Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevine atandı. Bu göreviyle birlikte Show Haber’in Genel Sorumluluğunu yapan Çelik, 8 Temmuz 2014 tarihinde Show Haber’in Genel Sorumluluk görevini sona erdirdi.



Temmuz ayında bir kere daha Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği’ne başlayan Çelik, 5 Ocak 2015 tarihinde görevinden istifa ettiğini duyurdu. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren TRT 1’de ana haberi sunan Erhan Çelik, 6 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa etti.