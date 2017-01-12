Şehitler için ‘Omuz Omuza’
Şarkıcı Hande Yener, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek All Star 2017’de, şehit aileleri ve gaziler için Ülker Sports Arena’da sahne alacak
‘Omuz Omuza’ sloganıyla gerçekleşecek olan All Star 2017’de Yener şarkıları ve dansçılarıyla yılın spor organizasyonuna damga vuracak. All Star’da basketbol severlerle buluşacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden şarkıcı “Omuz omuza şehit aileleri için bir araya geliyoruz. Herkesi bekliyoruz’’ dedi.
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