Şehitlerimiz anısına Memleket şarkısı

BENİM İÇİN MARŞ GİBİ

Sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı, müziği Mireille Mathieu’nun bestelediği ‘Memleketim’ şarkısını tüm şehitlerimiz için seslendirdiğini belirten Nilüfer şöyle konuştu: “Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdi o günler. O an ‘Memleketim’i mırıldanmaya başladığımı fark ettim ve hazırladığım proje albümüm ‘Yeniden, Yeni, Yine’ de kesinlikle yer alması gerektiğine karar verdim. Bu şarkı hem bütün şehitlerimizi andığımız hem de vazgeçemediğimiz bir marşımız gibi benim için.”