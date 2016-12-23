Şehitlerimiz anısına Memleket şarkısı
Pop müziğin sevilen ismi Nilüfer, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘Memleketim’ şarkısını ‘Yeniden, Yeni, Yine’ albümüne aldığını söyledi.
- Magazin servisi
BENİM İÇİN MARŞ GİBİ
Sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı, müziği Mireille Mathieu’nun bestelediği ‘Memleketim’ şarkısını tüm şehitlerimiz için seslendirdiğini belirten Nilüfer şöyle konuştu: “Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdi o günler. O an ‘Memleketim’i mırıldanmaya başladığımı fark ettim ve hazırladığım proje albümüm ‘Yeniden, Yeni, Yine’ de kesinlikle yer alması gerektiğine karar verdim. Bu şarkı hem bütün şehitlerimizi andığımız hem de vazgeçemediğimiz bir marşımız gibi benim için.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.