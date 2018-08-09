Sekai Mori kaç yaşında nereli Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori kimdir

Sekai Mori kimdir? Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori kaç yaşında nereli? Sekai Mori Naim Süleymanoğlu'nun mirasından ne kadar pay alacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtladı. 2017’de yaşamını yitiren olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japonya vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı. Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Dünya rekortmeni milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun (50) ölümünün ardından Japon Sekai Mori (20) babalık davası açmıştı. Süleymanoğlu'nun İstanbul Edirnekapı'daki kabri, Mori'nin onun kızı olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası kapsamında açılmış ve milli halterciden DNA örneği alınmıştı. Adli tıptaki DNA incelemesi sonucu Mori'nin yüzde 99.9 Süleymanoğlu'nun kızı olduğu belirlendi. İşte Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori hakkında merak edilenler..

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı sonrası Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı DNA incelemesine göre, Japon gazeteci Kyoko Mori’nin 27 yaşındaki kızı Sekai Mori’nin babası Naim Süleymanoğlu. Bu sonuçla birlikte, Japon Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Süleymanoğlu’nun mirası 4 kişiye bölünmüş olacak.

NAİM Süleymanoğlu geçen yıl 18 Kasım’da hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü haltercinin vefatı sonrası dikkat çekici bir babalık davası açıldı. Japon Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun babası olduğunu öne sürerek dava açtı. Mori’nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori’nin iddiasına ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.







YASAL MİRASÇI OLUYOR

Konuya yakın adli bir kaynak, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızı. ATK raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise, mirasın paylaşımına geçilecek.



ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu’ndan geriye ikisi İstanbul’da biri Ankara’da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “ATK raporunun bu sonucuna göre, Süleymanoğlu, üç ayrı kadından 4 çocuk sahibi. Süleymanoğlu’nun hiçbir kadın ile resmi nikâhı bulunmuyor” şeklinde konuştu.



MİRASTAN PAY ALACAK



Raporun, mahkeme dosyasına girmesi ile birlikte Mori de geçen yıl ölen Süleymanoğlu'ndan kalan mirasından pay alacak. Konuya yakın adli bir kaynak, "Raporda çıkan sonuca göre Mori, Süleymanoğlu'nun kızı. Adli tıp raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek" dedi.



Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Rapora göre Mori'yle birlikte Süleymanoğlu'nun üç ayrı kadından 4 çocuğu var. Süleymanoğlu'nun hiçbir kadınla resmi nikahı ise yok. Türk sporunun efsane ismi Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan Süleymanoğlu, "Cep Herkülü" olarak tanınıyordu.

O PARA İÇİN DAVA AÇACAĞIZ

Süleymanoğlu’ndan geriye ise 2 milyon lirayı bulan 4-5 gayrimenkul bulunuyor. Süleymanoğlu’nun vefatından 4 ay önce kardeşi M. Süleymanoğlu’na 2 milyon liralık para transferi yaptığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanoğlu Antalya’da bulunan 6 dönümlük arazisini satarak nakde çevirdi. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “Vefatından kısa süre önce böyle bir para transferi yaptığını belirledik. Çocuklarına kalmaması için böyle bir işlem yaptığını düşünüyoruz. Bu para ile ilgili de alacak davası açacağız” dedi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?



Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu.



Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.



15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.



1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.



1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.



1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.



Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.



NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BAŞARILARI!

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.



NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN TÜM ŞAMPİYONLUKLARI!



1)OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI



1988 yılında Seul'da düzenlenen olimpiya'ta Türkiye adına katıldı ve Türk Hükümeti gerekli izini alabilmek için Bulgaristan'a 1 milyon doar ödedi. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. Süleymanoğlu böylece Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.



1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerini çok rahat geçerek altın madalyayı kazandı. Aynı sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.



2)DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI



1993 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandır ve 2 de dünya rekoru kırmayı başardı.



1994 yılında İstanbul'da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisinin karşısına çıktı. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başarmış bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazanmıştır.



1995'de Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında sakatlığı devam etmesine rağmen 3 altın madalya kazanmayı başarmıştır.



3)AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI



1988 yılında Cardiff'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanmıştır.



1994 senesinde Varşova'da düzenlenen şampiyonada sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoru kırmıştır. 1995 yılında Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştır.



Toplam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, son zamanlarda karaciğer yetmezliği hastalığı ile uğraşmaktadır.