Selim Erdoğan kimdir neden tutuklandı Selim Erdoğan kaç yıl hapis yatacak nereli kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde sizler için derledik. Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan (46), ‘Uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi. Selim Erdoğan hayatı ve kariyeri ile ilgili tüm ayrıntıları bu haberimizde sizler için derledik. İşte oyuncu Selim Erdoğan hakkında merak edilenler..



Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan, Marmaris’te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017’de gözaltına alındı. Erdoğan’ın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı.



HASSAS TERAZİ YAKTI

Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Erdoğan, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille rettetti.



YEMEK İÇİN KULLANIYORUM

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olabildiğini söyleyen Erdoğan, hassas terazi için ise “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.



MAHKEME İKNA OLMADI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Erdoğan’ın verdiği ifade için “Kendisini kurtarmaya yönelik” olarak değerlendirdi. Mahkeme, ele geçirilen esrar maddesinin gramı ve malzemelerin niteliğini, uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme, Erdoğan’a, hint keneviri ekme suçundan 3 yıl 4 ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

SELİM ERDOĞAN KİMDİR?



Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitiminin ardından ilk olarak 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi adlı televizyon dizisinde Abuzer Edalı rolünü üstlenerek televizyon hayatına ilk adımını atmıştır. 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol almıştır.



7 senelik Çiçek Taksi oyunculuğunun ardından 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde rol aldı. Ardından Duvara Karşı adlı sinema filminde taksi şoförü olarak bir kez daha beyaz perdede yer alan Selim Erdoğan, 2003'te Vizontele Tuuba adlı sinema filminde "Servet" adlı karaktere can verdi ve ekranlarda sık görülen yüzlerden oldu.



2004'te ekranlara gelen Dayı adlı televizyon dizisinde başrol Ali karakterini canlandıran Selim Erdoğan, sonrasında çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almıştır. Son olarak yakın tarihte Hanım köylü adlı dizide Reşat Döner karakterini canlandıran Selim Erdoğan, SHOW TV'de ekranlara gelen fenomen dizi İçerde'nin 1. ve 2. bölümünde Ömer karakterini canlandırmıştır.