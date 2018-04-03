Selim Selimoğlu kimdir kaç yaşında Selim Selimoğlu sevgilisi Bengü kimdir? Selim Selimoğlu ve Bengü birlikteliğini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Bengü ve iş adamı sevgilisi Selim Selimoğlu biyografileri haberimizde yer almaktadır. Ünlü şarkıcı Bengü, Instagram hesabından "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak." mesajını paylaştı. Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan şarkıcı Bengü, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Bengü, Fransa'nın başkenti Paris'ten yaptığı paylaşıma, "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak" notunu düştü. Bengü'nün paylaştığı fotoğrafta oldukça mutlu olduğu görülürken, parmağındaki yüzük ise dikkat çekti. Bengü Erden, 23 Nisan 1979 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Malatyalıdır. Ortaokul ve liseyi Özel İzmir Amerikan Lisesinde okudu. , Marmara Üniversitesi İsletme Fakültesi mezunu. Aynı zamanda Akademi İstanbul-San Bölümü´nde müzik eğitimini bitirdi. Selim Selimoğlu İş adamı olup SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.

Bengü evlilik teklifine evet dedi

Bengü, Fransa'nın başkenti Paris'ten yaptığı paylaşıma, "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan Bengü, Instagram hesabından paylaştığı not ile aşkını duyurmuştu.

Bengü, "Çok bekledim seni sevgilim... Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar" ifadelerini kullanmıştı.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?

Selim Selimoğlu İş adamı olup SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.

BENGÜ KİMDİR?

Türk şarkıcı. Müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı. 1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show '98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi aldı. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokallik yaptı.2007 de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Daha sonra Bağlasan Durmam adlı 2. stüdyo albümünü 2005 yılında çıkardı. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik piyasaya çıktı. Albümde bulunan Korkma Kalbim şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden Dijital sertifika aldı ve albümü yılın en çok satan albümlerinden oldu.

2009 yılında İki Melek albümünü çıkardı. Albüm 125.000 kopya sattı ve Altın Plak aldı.Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009'un en uzun süre zirve'de kalan sanatçıları'ndan oldu. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkardı.Hareketli çıkış şarkısı Aşkım'la dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şarkı Google Zeitgeis raporlarına göre 2011'nin en çok aranan şarkısı oldu.Yine Google verilerine göre Bengü, 2011'in "en çok takip edilen Sanatçısı" olmuştur. 2012 yılında Anlatacaklarım Var maxi single'ını piyasaya sürmüştür.Single'da yer alan Yaralı şarkısı, 7 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak kaldı.2013 yılında Saygımdan single'ını piyasaya sürmüştür.Şarkı, Resmi Türkiye listesinde 2014 yılının başlarında 5 hafta boyunca zirvede yer almıştır.Bengü, 2014 yılında düzenlenen2. Türkiye Müzik Ödülleri'nden Yaralı şarkısıyla Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı ödülünü almıştır.

Bengü, 2014 yılının ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır.Çıkış şarkısı Sahici, çıktığı hafta Resmi Türkiye listesi'ne 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye listesi'nde 1 numara olarak 2014'ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur. Bengü, TelifMetre'nin verilerine göre 2014'ün TV'lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.İkinci Hal'den yayımlanan Feveran adlı şarkısı DMC'den 2015 yılında Dijital platformda başarısından dolayı Altın Plak almıştır.

2000 yılından günümüze kadar Korkumdan Ağladım, Korkma Kalbim, Unut Beni (şarkı), Ağla Kalbim, Gezegen (şarkı), İki Melek, Kocaman Öpüyorum, Aşkım (şarkı), Saat 03:00, Haberin Olsun (Bengü şarkısı), Yaralı, Saygımdan, Sahici,Feveran,Hodri Meydan ve Sığamıyorum gibi birçok şarkısı hit oldu ve bugüne kadar 7 albüm 5 single olmak üzere 12 proje yayınlayan Bengü, müzik yaşamında yüzlerce adaylığın yanı sıra birçok ödül sığdırmıştır. Adaylıkları arasında 4 Kral TV Video Müzik Ödülleri adaylığı, 2 Balkan Music Awards adaylığı, ödülleri arasında 1 Kral TV ödülü, 1 MÜYAP Müzik Ödülü ve 1 TTNET Müzik ödülü bulunmaktadır.

KARİYERİ

2000-2005: İLK DÖNEM:HOŞ GELDİN VE BAĞLASAN DURMAM

Yaklaşık üç buçuk yıllık bir albüm çalışmasının ardından birinci albümü olan "Hoş Geldin"i Temmuz 2000'de piyasaya sürdü. Kenan Doğulu, Şehrazat ve Ümit Sayın, Yıldız Tilbe gibi önemli müzisyenlerin imzası bulunan albümde 9 şarkı ve bir remix bulunuyor.Albümdeki bütün düzenlemeler Ozan Doğulu tarafından yapılmıştır.Albümde vokal olarak Cihan Okan, Sıla gibi isimler bulunmaktadır.Albüm'ün tüm görselleri Koray Kasap tarafından çekilmiştir.Bengü bu albümle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 300'e yakın konser vermiştir.Bengü, 2001 yılında düzenlenen 7. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En iyi çıkış yapan kadın dalında aday olmuştur.

Bengü asıl çıkışını, 2005 yılında ikinci albümü olan "Bağlasan Durmam" ile yapmıştır. 5 Yıllık aranın ardından Dokuz Sekiz Müzik'le anlaşan Bengü, müzik direktörlüğünü Suat Aydoğan'ın yaptığı albümde Serdar Ortaç, Gökhan Şahin, Sibel Alaş ve Hakkı Yalçın gibi önemli isimlerle çalışmıştır. Bengü, albüm'de yer alan Korkumdan Ağladım,Gel Gel, Ciddi Ciddi sözü ve müziği kendisine ait olan Müjde ve albümle aynı adı taşıyan Bağlasan Durmam şarkılarına klip çekmiştir.. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Kadın Sanatçı dalında aday gösterilmiştir. Yılın en çok satan albümlerinden biri olan Bağlasan Durmam yıl sonuna kadar 52.000 satmıştır. Bağlasan Durmam, albümü NTV tarafından 2000'lerin en iyi Türkçe albümlerinden biri olarak gösterildi.

2007-2008: TAKTİK VE GEZEGEN

2007 Yılında çıkardığı "Taktik" albümü ile kariyeri'nin zirvesine oturan Bengü, albümde Serdar Ortaç, Adnan Fırat, Kutsi, Alper Narman, Fettah Can gibi isimlerle çalışmıştır.Ayrıca Bengü sözü ve müziği kendisine ait "Yolcu" isimli şarkıya da bu albümde yer vermiştir.Alümden çıkan ilk klip sözü ve müziği Serdar Ortaç'a düzenlemesi ise Suat Aydoğan'a ait olan Korkma Kalbim müzik dünyasına bomba gibi düşmüştür. Şarkı'nın klibindeki bikinili sahneleri ile gündemden düşmeyen Bengü tıklanma rekorları kırmıştır. Şarkı büyük başarısı ile Mü-Yap Müzik Endüstüri Ödülleri'nde dijital sertifika almıştır. Ayrıca Korkma Kalbim 136.430'luk indirilme oranı ile 2007'nin en çok indirilen 13. şarkısı oldu. Albümün ikinci klibi sözü ve müziği Adnan Fırat'a ait Unut Beni şarkısına çekildi, şarkı yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere büyük başarı yakaladı.Albümde yer alan daha önce demosunu Hande Yener'in seslendirdiği Ağla Kalbim şarkısı dönemin popüler dizisi Doktorlar'da yayınlandığı andan itibaren özel ilgiyle karşılaştı.Klipsiz kalmasına karşın Türk popüler müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biri oldu.Taktik albümü 100.000'e yaklaşan satış rakamıyla yılın en çok satan albümlerinden biri olmuştur.Bengü, bu albümle 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi pop kadın dalında aday olmuştur.

2008 yazında 4.stüdyo albümü "Gezegen"i dinleyicilerinin beğenisine sunan Bengü eleştirmenler ve dinleyicilerden olumlu yorumlar almıştır.Albümde Serdar Ortaç, Adnan Fırat, Altan Çetin ve İlhan Şeşen gibi isimlerin imzası bulunmaktadır. Albümün ilk klip şarkısı albümle aynı taşıyan sözü ve müziği Serdar Ortaç'a aranjesi Suat Aydoğan'a ait olan Gezegen'e Murat Küçük yönetmenliği'nde kliplenmiştir.Şarkı, eleştirmenler, radyocular ve dj'ler tarafından 2008'in en iyi şarkılarından biri olarak gösterilmiştir.Albüm yıl sonuna kadar 35.000 satış rakamına ulaşmıştır.

2009-2010: İki Melek

2009 yılında ise 5. albümü "İki Melek"i, Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Albümde Serdar Ortaç, Şehrazat, Sinan Akçıl ve Yalın gibi isimlerle çalışmıştır. Yıl'ın en iyi albümleri'nden biri olan ve yıla damgasını vuran bu albümden çıkan ilk iki video, "İki Melek" ve "Kocaman Öpüyorum" Billboard Türkiye listelerinde 1 numaraya yükselmiş ve toplam 7 hafta birincilik kazandırmıştır Bengü'ye.2009 yılı içerisinde sanatçı bu albümüyle 13. İstanbul FM Müzik Ödülleri'nde "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ödülünü almayı başarmıştır.Aynı yıl düzenlenen Siyaset Dergisi Ödülleri'nden "Yılın Şarkısı" ve birçok çeşitli organizasyon ve üniversite kurulaşlarından "Yılın Albümü" ödüllerini almıştır.İki Melek albümü Hürriyet gazetesinin hazırladığı "2009'un En İyi 10 Yerli Albümü" listesinde 6. sırada yer aldı.Albüm yıl sonuna kadar 125.000 satış rakamına ulaşmış olup Bengü'ye Altın Plak kazandırmıştır.

2010 Yılın'ın yaz ayları'nda ise Sırada Sen Varsınadlı maxi single çalışmasını çıkardı.Bengü bu single çalışması ile 14. İstanbul FM Altın Ödülleri'nde En İyi Single ödülünü almayı başarmıştır.Çıktığı ilk 25 günde 40.000 satışa ulaşan single Bengü'nün kariyerine büyük katkı sağlamıştır.

2011-2012: DÖRT DÖRTLÜK VE ANLATACAKLARIM VAR

Bengü, 2011 yılının başında yayınlanan Suat Ateşdağlı'nın proje albümünde "Artık Sevmeyeceğim" isimli şarkıyı seslendirmiştir. Bengü 2011'de çıkarmış olduğu "Dört Dörtlük" albümünde Sinan Akçıl, Şehrazat, Ersay Üner gibi isimlerle çalışmıştır.Albümün çıkış parçası olan Aşkım şarkısı ile oldukça büyük beğeni toplamıştır.Şarkı çıktığı gün sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trends topic listesine girmiştir.[28]Bengü, Aşkım şarkısı ile Google Zeitgeist 2011 verilerine göre yılın en çok aranan şarkısı ve sanatçısı başarısınıda elde etti. Bengü Dört Dörtlük Albümü'nün 2. video klip çalışması olan Saat 03:00 'ün çıkmadan önce yayınlana promo fotoğrafı'yla Sanal alemde büyük ilgi gördü.[29]Bengü albümünün 3. video klibini ise yine sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan "Kalbi Olan Ağlıyor" şarkısına Salih Singin yönetmenliği'nde çekti.Albüm yıl sonuna kadar Mü-yap verilerine göre 25.000 satmıştır.Albüm Bengü'nün Avrupa Müzik'ten çıkan son çalışmasıdır.

Bengü, 2012 yılının son aylarına doğru 2. single'ı olan Anlatacaklarım Var'ı piyasaya sürmüştür. Avrupa Müzik'ten ayrılıp kendi markasını temsil edecek olan BNG Müzik'i kuran Bengü aynı zamanda DMC ile anlaşmıştır. Single'da sözü ve müziği Zeki Güner'e ait olan Haberin Olsun ve Yaralı şarkılarına yer vermiştir. Versiyonlarla birlikte toplam 7 şarkının bulunduğu albümün aranjörlüğünü Mustafa Ceceli üstlenmiştir. İlk klip Haberin Olsun'a Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilmiştir. Albümün ikinci klibi ise yine sözü ve müziği Zeki Güner'e ait Yaralı şarkısına çekilmiştir. Yaz aylarının hareketli şarkıları arasından sıyrılıp zirveye yerleşen Yaralı 7 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak yılın en çok çalan şarkıları arasında ilk 3'e yerleşti. Şarkının klibi ise 15 milyon tıklanma grafiği gösterdi.Bengü, single'ın başarısı nedeniyle 19. Siyaset Dergisi Ödülleri'nde En İyi Single ödülünü kazanmıştır.Ayrıca Yaralı şarkısı 2014 yılında düzenlenen 2. Türkiye Müzik Ödülleri'nden Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı ödülünü almıştır.