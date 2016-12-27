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Sen 'yeni rekora' bak

Şarkıcı İrem Derici yeni bir rekora daha imza attı.

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‘Kalbimin Tek Sahibine’ isimli şarkısıyla Youtoube’de klibi 100 milyon izlenme sayısına ulaşan ilk Türk şarkıcı olan Derici, ‘Evlenmene Bak’ şarkısının klibiyle de kendi rekorunu tekrar etti. Derici böylece Youtube’da iki klibi birden 100 milyonu geçen ilk Türk şarkıcı oldu. Derici, ilk olarak Kalbimin Tek Sahibine şarkısıyla 183 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı.

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