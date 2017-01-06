Burcu Güneş: Senin gibi yiğidi unutmayacağız

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen patlama ile ilgili Güneş, şunları söyledi: “Ah canım memleketim... İzmir; milli mücadeledir, ilk kurşundur. Dağlarında çiçekler açan memleketimin kahraman polisi şehit Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Senin gibi bir yiğidi ve güzel insanı asla unutmayacağız.”