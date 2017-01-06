Burcu Güneş: Senin gibi yiğidi unutmayacağız
Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, memleketi İzmir’de meydana gelen terör saldırısına tepki gösterdi, şehit Fethi Sekin’in ailesine de başsağlığı diledi.
- Magazin servisi
İzmir Adliyesi önünde meydana gelen patlama ile ilgili Güneş, şunları söyledi: “Ah canım memleketim... İzmir; milli mücadeledir, ilk kurşundur. Dağlarında çiçekler açan memleketimin kahraman polisi şehit Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Senin gibi bir yiğidi ve güzel insanı asla unutmayacağız.”
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