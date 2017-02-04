Serdar Ortaç, rock şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı
İki gün önce 'Rock müzik benim gençliğimin tarzı' değil diyen Serdar Ortaç, Pink Floyd'un 'The Wall' şarkısını söyledi, şarkıyı bitirirken kendi şarkısı olan 'yaz günü' şarkısıyla bitirdi.
"Ben Söylerim" adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Saçını uzatıp kafa sallayan gençlerin müzik tarzı, benim gençliğimin değil" dedi, Çağla Şikel, susturmaya çalıştı. Daha sonraki programda, "herkes rock sevmediğimi zannediyor alın size rockımsı şeyler" diyerek, Pink Floyd'un 'The Wall' şarkısını seslendirdi.
SERDAR ORTAÇ 'THE WALL' ŞARKISI İLE BAŞLADI, 'YAZ GÜNÜ' İLE BİTİRDİ
Ortaç, The Wall şarkısını seslendirmesinin ardından, şarkıyı bitirmeden kendi şarkısı olan 'Yaz Günü' şarkısıyla performansını sergiledi.
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