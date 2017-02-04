Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Serdar Ortaç, rock şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

İki gün önce 'Rock müzik benim gençliğimin tarzı' değil diyen Serdar Ortaç, Pink Floyd'un 'The Wall' şarkısını söyledi, şarkıyı bitirirken kendi şarkısı olan 'yaz günü' şarkısıyla bitirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Ben Söylerim" adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Saçını uzatıp kafa sallayan gençlerin müzik tarzı, benim gençliğimin değil" dedi, Çağla Şikel, susturmaya çalıştı. Daha sonraki programda, "herkes rock sevmediğimi zannediyor alın size rockımsı şeyler" diyerek, Pink Floyd'un 'The Wall' şarkısını seslendirdi.
 
SERDAR ORTAÇ 'THE WALL' ŞARKISI İLE BAŞLADI, 'YAZ GÜNÜ' İLE BİTİRDİ
 
Ortaç, The Wall şarkısını seslendirmesinin ardından, şarkıyı bitirmeden kendi şarkısı olan 'Yaz Günü' şarkısıyla performansını sergiledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Bir yıl sonra aynı pozu verdiler

Bir yıl sonra aynı pozu verdiler

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA