Seren Serengil kimdir kaç yaşında Seren Serengil nereli

Seren Serengil kimdir nereli kaç yaşında soruların yanıtlarını arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Şarkıcı Hande Yener, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Yener, gelen tepkiler sonrası fotoğrafı hesabından kaldırdı. Magazinsel yaşamı ile gündemden düşmeyen ve son dönemlerde sunduğu programlar ile çokça tartışılan Seren Serengil yine gündemde. Renkli hayatı, magazinsel yaşamı ve sunduğu programlarla ilgi çeken Seren Serengil kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen isim Seren Serengil'in yaşam öyküsü...



Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı.



Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti.



SEREN SERENGİL'İN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI YAYINLADI



Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.







Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengi nstagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."



SEREN SERENGİL KİMDİR?



06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.



İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.



Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.



Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.



İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur.



Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Bunlar;



2000-02: Ozan Kaçmaz

2002-05: Cengiz İmren

2006-10: Musa Aytun



Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Deniz Akkaya ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.