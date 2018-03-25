Seren Serengil kimdir kaç yaşında son dakika Yaşar İpek kimdir Seren Serengil’le evleniyor mu? Magazin dünyasının iki ünlü ismi Seren Serengil ve Yaşar İpek biyografileri merak ediliyor. Alınan son bilgiye göre bir küs bir barış ilişkileri devam eden Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Yaşar İpek’le nişan tarihini duyurdu. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e sahnede evlenme teklifi. Yaşar İpek konser verdiği sahnede sevgilisi Seren Serengil'e evlenme teklif ederek Serengil'i şoke etti. Seren Serengil, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Yaşar İpek ile barıştığını duyurdu. İkili avukatları aracılığıyla ise birbirlerine yasak koydu. Önceki haberlerde Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesini arayınca Yaşar İpek ilişkiyi bitirmişti. Ayrılıktan bir süre sonra Yaşar İpek başka bir kadınla el ele görüntü vermişti.

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e sahnede evlenme teklifi. Yaşar İpek konser verdiği sahnede sevgilisi Seren Serengil'e evlenme teklif ederek Serengil'i şoke etti.

Seren Serengil o anları sosyal medya hesabından, "Sahneye beni çağırdı bende şarkı söylememi istediği için çağırıyor zannettim ki istemediğimi bilir çıkmam hiç bir zaman onu seyretmeye gittiğimde! Sahneye zorla çıkarınca beni bende ona kızdım 'napıyorsun sen diye?' yüzüğü uzatınca anladım meğer bunları planlamış, hayatımın en unutulmaz anını! Utancımdan ne yapacağımı şaşırdım ama çok mutluyum..." notuyla paylaştı. Seren Serengil ile Yaşar İpek yaşadıkları kısa bir ayrılık sonrası barışmış ve 20 Mayıs'ta nişanlanmaya ağustos ayında da evlenmeye karar vermişlerdi.

SEREN SERENGİL'İN NİŞAN TARİHİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, nişan tarihiyle ilgili bilgi verdi. 12 Mayıs tarihinde nişanlanacağını duyuran Seren Serengil'in yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

"Ben artık düğünümde gelin hanım ve arkadaşlarını alıyoruz pistimize anonsunu duyacağım bölüme geçmek istiyorum" şeklinde yazı yazan Seren Serengil, evlilik heyecanını her fırsatta dile getiriyor.

YAŞAR İPEK İLE SEREN SERENGİL ŞARTLI BARIŞMIŞLARDI

Seren Serengil, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Yaşar İpek ile barıştığını duyurdu. İkili avukatları aracılığıyla ise birbirlerine yasak koydu.

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesini arayınca Yaşar İpek ilişkiyi bitirmişti. Ayrılıktan bir süre sonra Yaşar İpek başka bir kadınla el ele görüntü vermişti.

Bunun üzerine Yaşar İpek programa telefonla bağlanarak Seren Serengil'i çok sevdiğini, ele ele tutuştuğu kişinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu ve Serengil'i kıskandırmak için onun elini tuttuğunu itiraf etmişti.

Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. Seren Serengil güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden bu sözlerle duyurdu:

"Bazen çok sevgiden sen olmaktan sen gibi davranmaktan çıkarısn... Ben sevdigim kadını kırdım ama onunda benim kalbimi iyi bildiğini biliyorum. Sevenlerimizi üzdüğümüz için özür dilerim. Yaralarımızı sarabilmek ve guzel kararlarımızı sizlerle paylaşabilmek adına biraz yalnız kalmaya ihtiyacimiz var... Sevenler sevenleri anlar, anlamanız dilegiyle... Yaşar. (Benim de sana kızıp yapmış olduğum paylaşımlar için senden özür dilerim. Sadece huzur istiyorum artık, seni seviyorum. Sero.)"

SEREN SERENGİL KİMDİR?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.

Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur.

Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Bunlar;

2000-02: Ozan Kaçmaz

2002-05: Cengiz İmren

2006-10: Musa Aytun

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Deniz Akkaya ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandıran. Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Emrah ile bir akrabalığı var mı? sorusunun cevabını ise Yaşar İpek şu şekilde açıklamıştır, ‘Babaannemin ikinci evliliği olan eşinden çocuğudur, herhangi bir kan bağımız yoktur.’