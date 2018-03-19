Seren Serengil kimdir kaç yaşındadır Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı?

Seren Serengil kimdir aslen nerelidir? Yaşar İpek kimdir? Sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor. Magazinde adını sıkça duyduğumuz Seren Serengil ve Yaşar İpek ayrılık dedikoduları çalkalanmaya devam ediyor. Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı? Peki Seren Serengil hayat hikayesi nedir? 06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu. Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır. İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur.

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil ile ayrılmasından çok kısa bir süre sonra sevgili yaptı. Yeni sevgilisiyle el ele mekandan ayrılan Yaşar, Seren sorusuna "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok." diyerek cevap verdi.

MEKANDAN EL ELE AYRILDILAR

Serengil'le ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok. Zaten bir aylık aşktan bir şey olmazdı" açıklamasını yaptı. İpek, mekandan el ele tutuştuğu yeni sevgilisiyle ayrıldı.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971’de Şişli, İstanbul’da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil’in kızıdır.

KARİYERİ VE HAYATI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi’nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında “Sarhoş” filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu’nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi’nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil’in ilk albümü “Ayrıldık” 1991’de piyasaya çıktı ve ana teklisi “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan “Bu Gecenin Hatırına”, yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında “Dost Bile Kalamadık” ve “İnsan Severse Özler”, “Sen Şansını Kaybettin” ve “Sessiz Telefon” gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

TELEVİZYONDA YAYINLANAN PROGRAMLARI

Seren Serengil Show (TGRT)

Bu Gecenin Hatrına Show (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (StarMax)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin ? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)

DİSKOGRAFİ

Ayrıldık (1991)

Alıştım Sana Birtanem (1994)

Bana Yasak (1996)

Bu Gecenin Hatırına (1998)

Dost Bile Kalamadık (tekli) (2006)

Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (2011)

YER ALDIĞI FİLMLER

Sarhoş (1977)

Alev Gibi Bir Kız (1990)

Başka Olur Ağaların Düğünü (1990)

Yasak Sokaklar (1993)

Belalım Benim (1999)

Şükran Büfe (2000)

Şaşkın Assolist (2005)

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı. Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.