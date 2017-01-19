Serenay Sarıkaya, saçlarıyla para kazanacak
Rol aldığı reklam filimleriyle servet kazanan Serenay Sarıkaya, bu kez de saçlarıyla para kazanacak...
Güzel oyuncu, bir saç markasının kadın elçisi oldu! Meslektaşları Bergüzar Korel, Elçin Sangu, Cansu Dere ve Aslı Enver gibi artık saçlarıyla para kazanacak olan Serenay Sarıkaya, Head&Shoulders markasının Türkiye’de çalıştığı ilk kadın modeli oldu.
1 milyon TL’ye el sıkıştı
Reklam filminin çekimleri öncesinde objektif karşısına geçen Sarıkaya, dolgun ve bakımlı saçlarıyla dikkat çekti. Sarıkaya’nın markayla bir milyon TL’ye el sıkıştığı konuşuluyor.
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