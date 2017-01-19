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Serenay Sarıkaya, saçlarıyla para kazanacak

Rol aldığı reklam filimleriyle servet kazanan Serenay Sarıkaya, bu kez de saçlarıyla para kazanacak...

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Güzel oyuncu, bir saç markasının kadın elçisi oldu! Meslektaşları Bergüzar Korel, Elçin Sangu, Cansu Dere ve Aslı Enver gibi artık saçlarıyla para kazanacak olan Serenay Sarıkaya, Head&Shoulders markasının Türkiye’de çalıştığı ilk kadın modeli oldu. 
 
1 milyon TL’ye el sıkıştı 
 
Reklam filminin çekimleri öncesinde objektif karşısına geçen Sarıkaya, dolgun ve bakımlı saçlarıyla dikkat çekti. Sarıkaya’nın markayla bir milyon TL’ye el sıkıştığı konuşuluyor.  

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