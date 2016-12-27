Sertap 2017’ye erken girdi
Pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, önceki akşam Akasya AVM’de hayranlarıyla buluştu.
- Magazin servisi
Erener, Akasya Meydan’da verdiği konserle sevenlerine müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşattı. Yeni yıl coşkusu Sertab Erener konseriyle doruğa çıktı. Klasikleşen parçalarında hayranlarının da coşkuyla eşlik ettiği Erener, yeni albümü ‘Kırık Kalpler’den de şarkılarını seslendirdi. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Erener, 2017 yılının ülkemize barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
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