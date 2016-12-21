Set kavgası mahkemeye taşındı

İkilinin arasında büyük bir tartışma çıktığı ve birbirlerine bardak fırlattığı iddia edilmiş, bunun üzerine Soyder’in koruma tuttuğu söylenmişti. Kavga ile ilgili Soyder’in bağlı olduğu Icon ajans, Yaman’a dava açıldığını duyurdu. İşte o açıklama: “Tüm set ekibinin de tanık olduğu bu uygunsuz tavırlar doğrudan oyuncumuz Selen Soyder’i de hedef aldığında bu durum kabul edilmez bir boyuta ulaşmış ve doğrudan yargıya intikal ettirilmiştir.”