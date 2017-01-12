Setlere geri döndü

TRT 1’İN reyting rekortmeni dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’da oynayacağı rolü için binicilik eğitimleri sırasında üç ay önce attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk, iyileşti ve diziye katıldı. Öztürk, ‘Vasilyus’ karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

İKİ YENİ KARAKTER

Ayrıca ‘Helena’ karakterini canlandırmak için de ‘Burçin Abdullah’ önceki akşam yayınlanan yeni bölümde Diriliş Ertuğrul’a dahil oldu. Üç sezondur TRT 1 ekranlarında olan ve her hafta reyting sıralamasında yeni bölümüyle birinci, özetiyle ikinci olan Diriliş Ertuğrul dizisi heyecanla devam ediyor. Önceki akşam yayınlanan bölümde diziye dahil olan iki karakter heyecanı daha da arttırdı. Sezon başında, rolü için binicilik eğitimi aldığı sırada kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Çağdaş Onur Öztürk, tedavisini tamamlayarak dizide oynamaya başladı. Öztürk, Tefkur’un has adamı olarak diziye girerek, Vasilyus karakterini canlandırmaya başladı. Öte yandan TRT ile Katar TV telif konusunda bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre, ‘Diriliş Ertuğrul’ 16 Ocak’tan itibaren Katar’da da yayınlanmaya başlayacak.