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Sevenlerine kötü haber!

Elçin Sangu ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk dizisinden kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, dizi 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

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Dizinin bitip bitmeyeceği konusundaki tartışmalar sürerken yapımcılardan son açıklama geldi. Açıklama takipçileri üzdü.
 
 "Geçen yıldan beri izleyicisi ile buluşan Kiralık Aşk, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu güzel serüvende bizi destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan tüm izleyicimize çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Ortaks Yapım" ifadeleri kullanıldı.
 
Kaynak: Hürriyet 

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