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Ben Söylerim final yapıyor

Fox Tv'nin sevilen ses programı Ben Söylerim için final kararı aldı

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Fox TV'nin "O Ses Türkiye"ye rakip olarak ekrana getirdiği "Ben Söylerim" programı final yapıyor. Serdar Ortaç ve Kibariye’yi jüri koltuğunda oturduğu, Çağla Şikel’in sunduğu yarışma programının ömrü sadece 6 bölüm olabildi.
 
Yarışma programının Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat Şarkısı gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.

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