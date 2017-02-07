Ben Söylerim final yapıyor

Fox TV'nin "O Ses Türkiye"ye rakip olarak ekrana getirdiği "Ben Söylerim" programı final yapıyor. Serdar Ortaç ve Kibariye’yi jüri koltuğunda oturduğu, Çağla Şikel’in sunduğu yarışma programının ömrü sadece 6 bölüm olabildi.

Yarışma programının Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat Şarkısı gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.