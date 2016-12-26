Damla Ersubaşı evlendi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Damla Ersubaşı bu akşam dünya evine girdi. Damla Ersubaşı uzun süredir birlikte olduğu işadamı Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Damla Ersubaşı, İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı Ben Bilmem Eşim Bilir programında da sunuculuk yapmıştı.

Damla Ersubaşı kimdir?

21 Haziran 1993 İstanbul doğumlu Damla Ersubaşı, ilk olarak Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı "Yılan Hikayesi" adlı dizide rol almıştı. Daha sonra Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı bu diziyle milyonlar tarafından tanındı.