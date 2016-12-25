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Simge şarkılarıyla Erzurum’u ısıttı

Genç popçu Simge, bu sene ilki düzenlenen Ice Break Festivali’nde başarılı sahne performansı ile katılımcıların içini ısıttı.

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Termometrelerin yaklaşık -10 dereceyi gösterdiği Erzurum Palandöken’de Türk bayrağıyla sahneye çıkan sahne alan güzel şarkıcı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni şarkısının hazırlıklarını bitirmek üzere olduğunun da müjdesini veren Simge, 2017 ‘ye Almanya’daki sevenleri ile birlikte girecek.  

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