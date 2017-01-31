Sinan Akçıl'ın estetik yaptırdığı ortaya çıktı

Sürekli estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Akçıl'ın yeniden estetik masasına yattığı ortaya çıktı. Daha önce burnunu düzelttiren ünlü popçu bu kez çene estetiği yaptırdı.

'MENİSKÜS AMELİYATI OLDUM' DEDİ AMA...



Habertürk'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz hafta Maslak'taki bir hastanede bıçak altına yatan Akçıl, estetik yaptırdığı ortaya çıkmasın diye hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına menisküs ameliyatı olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

İşte Akçıl'ın o açıklaması:

"Şimdi bilirlerki beni sevenleri panikletmemek için asla boyle paylaşımlar yapmam,gizlerim, ama 2 gecedir bulundugum hastahaneyi sık sık ziyaret eden:))sevgili gazeteci dostlarım,ben iyiyim merak etmeyin:)ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun,başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyliyim,halı sahadan sonra anlaşıldıki meniskus yırtıgı başlangıcı olmuş,hallettik 3 saatlik operasyonla,kendi gazetemden yazıym dedim. yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler,iyi haftasonları"