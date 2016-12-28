Son ‘Model’ polemik
Model’in solisti Fatma Turgut, sosyal medyada grubun dağıldığını duyurdu. Grubun diğer üyeleri ise jet hızıyla bu iddiayı yalanladı.
- Magazin servisi
2005 yılında kurulan ve 2008’de isim değişikliğine giderek müzik yolculuğuna devam eden Model grubunun dağıldığı haberini grubun solisti Fatma Turgut, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kaan Tangöze’nin söylediği “Bekle dedi gitti” şarkı sözlerinden alıntı yapan Turgut takipçileriyle şu notu paylaştı: Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Model bitti arkadaşlar...
FATMA AYRILDI
Ancak Model grubunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada grubun dağılmadığı belirtildi. Okan ve Can’ın fotoğraflarının altına şu not düşüldü: “Fatma gruptan ayrıldı. Model bitmedi. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bakacağız.”
Grubun solisti Turgut kasım ayında grubun dağıldığı iddialarını yalanlamıştı.
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