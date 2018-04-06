Su Kutlu kimdir hangi dizide oynuyor Su Kutlu kaç yaşında nereli instegram ve facebook hesabı var mı

Su Kutlu kimdir kaç yaşında nereli soruların yanıtları bugün FOX TV'de ekrana gelen Bir Mucize Olsun dizisiyle merak edilen isimler arasında. Bizde oyuncu Su Kutlu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Oyunculuk alanında da herhangi bir eğitim almamış olan Su Kutlu, Eti Maximus reklam filmiyle keşfedilmiş ve ardından Hayatımın Rolü, Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzelköylü ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer almış ve oyuncu koçlarıyla çalışmıştır. Çocukluğundan beri asi bir karakteri olan Su Kutlu, motorcuları sever. Güzel Köylü dizisinin oyuncularından Su Kutlu, barda olay çıkardığı gerekçesiyle diziden ihraç edilmişti. İşte Bir Mucize Olsun dizi oyuncusu Su Kutlu ile ilgili merak edilenler...



SU KUTLU KİMDİR?



1 Ocak 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, oğlak burcudur. Babasının ailesini terk edişi üzerine, bohem tarzda bir yaşantı süren ressam annesi ile hayatına devam etmiştir.



Su Kutlu, 1.66 boyunda, 45 kg, uzun kahverengi saçları, kahverengi gözleri ve güzel gülüşü ile dikkat çeken hoş bir bayandır.







Lise eğitiminden sonra henüz üniversiteye başlamamış olan oyuncu, psikolog olma arzusu olmadığını lakin merak ettiği için psikoloji okumak istediğini, bunu da hangi yaşta yapacağının kararını henüz vermediğini belirtiyor.



Oyunculuk alanında da herhangi bir eğitim almamış olan Su Kutlu, Eti Maximus reklam filmiyle keşfedilmiş ve ardından Hayatımın Rolü, Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzelköylü ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer almış ve oyuncu koçlarıyla çalışmıştır. Çocukluğundan beri asi bir karakteri olan Su Kutlu, motorcuları sever. Medyatik olmadan önce hızlı ve renkli bir özel hayatı olan oyuncunun, şu dönemde herhangi bir birlikteliği yoktur. Gezmeyi çok seven oyuncu, sık sık yurtdışı seyahatlerine giderek yeni yerler keşfetmekten zevk alır. Türkiye'de yaşamaktan memnun olmadığını belirten Kutlu, 35 yaşından sonra yurtdışında çocuklarıyla beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenin planını yapmakta ve şu dönemde sık sık farklı ülkeleri ziyaret ederek yerleşeceği yeri aramaktadır.







Su Kutlu Oynadığı Dizi ve Filmler



– Güzel Köylü (Sude)



– Çalıkuşu (Mişel)



– Ali Ayşe’yi Seviyor (Nazlı)



– Hayatımın Rolü (Amelya)



– Eti Maximus Reklam Filmi



- Aile Arasında



- Bir Mucize Olsun