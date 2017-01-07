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Sümer Ezgü 3’üncü kez baba oldu

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Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 3’üncü kez baba oldu. Gülay- Sümer Ezgü çifti, yeni doğan erkek bebeğe ’Yaman’ adını verdi.
 
Antalya’da oturan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün eşi Gülay Ezgü, önceki gün Özel Anadolu Hastanesi’nde 3.5 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift çocuklarına ’Yaman’ adını verdi. İlk eşi Serap Ezgü’den Ceren, Gülay Ezgü’den de Ozan adı verilen oğlu olan Sümer Ezgü, 3’üncü kez babalık duygusu yaşadı. Ezgü çiftinin mutluluklarına aile dostları ve arkadaşları da ortak oldu.
 
Bebeğin boynuna kordon dolandığını ve sezeryanle doğumun bir hafta öne alındığını belirten Sümer Ezgü, "Yaman’ın ayrımların ayrıştırmaların olmadığı insanların birbirlerini dinsel ve etnik nedenlerle öldürmediği daha güzel bir dünyaya gelmesini arzu ederdik ama ne yazık ki günümüz böyle. Artık ümit ediyoruz ki yaman ve Yaman’dan itibaren doğan çocuklar güzel bir dünya yaratsınlar ve insanları farklılıklarından dolayı aşağılamasınlar, öldürmesinler herkesin bir olduğu düşünsünler ve güzel bir dünya yaratsınlar" diye konuştu. 
 
Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Gülay Ezgü de ikinci kez anne olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

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