Süreyya Küçük kimdir son dakika Süreyya Küçük kaç yaşında neden öldü? Magazin dünyasını sarsan Süreyya Küçük ölüm haberi sevenlerini şoke etti. Süreyya Küçük hayat hikayesi merak ediliyor. Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Onur Akay, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz sene ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu, usta tiyatrocu Süreyya Küçük’ü maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık bir ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, 'Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım' demişti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

3 ayrı kanserle savaşan 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük , bugün hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberi sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, " Maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramış ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, “Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım.” demişti. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

SÜREYYA KÜÇÜK KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Oyuncu Süreyya Küçük'ün bir süredir kemik, beyin ve göğüs kanseri hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Oyuncunun ölüm haberi sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, " Maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramış ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, “Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım.” demişti. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu için yarın 11.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile binlerce seyircinin önüne çıkan Küçük, en son 'Al Karısı' isimli bir korku filminde oynamıştı.

Onur Akay Kimdir?

Türk sanat müziği ses sanatçısı, bestekar, şair, yazar, sunucu ve oyuncu kimlikleri ile bir çok başarıya imza atan Onur Akay, 28 Nisan 1977 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümününde 6 yıl okuduktan sonra Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi bölümünü tamamlayan Onur Akay, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Süheyla Altmışdört ve Nevin İnam Karındaş gibi dönemin en önemli hocalarından musiki dersleri aldı.