Survivor 2017 Adem Kılıççı kimdir? Nereli, kaç yaşında, Survivor'a nasıl katıldı?

Survivor 2017'deki Milli sporculardan biri de Ünlüler Takımında yer alan Adem Kılıççı. Büyük bir heyecanla beklenen Survivor yarışması başladı. Reyting sıralamasında en üstte bulunan yarışma programı büyük bir ilgiyle izleniyor ve takip ediliyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı Survivor'da dikkat çeken isimlerden biri olan Adem Kılıççı'nın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Adem Kılıççı kimdir, nereli, hangi sporla ilgileniyor, kaç yaşında, kariyeri? sorularının cevabı...

SURVIVOR 2017 ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonasında bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesidir.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.

Survivor'da öne çıkması beklenen başarılı sporcu, sevenlerinden destek isterken canlı yayına katılma süreci hakkında bilgi verdi. Ağrı’da yaşamayı da Survivor olarak tanımlayan başarılı boksör yarışmada kazanacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Yarışmada kendi hayatını gördüğünü belirten Kılıççı şube kaptanı aracılığı ile Survivor’a başvurduğunu ifade etti. Sevenlerinin desteği ile başarılı olmayı arzuladığını söyleyen Kılıççı, yarışma sonrasında profesyonel boks kariyerine devam edeceğini açıkladı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.