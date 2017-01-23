Survivor 2017 Fulya Şahin kimdir, kaç yaşında, kariyeri, nereli, kariyeri?

Survivor 2017 zorlu parkurların yer aldığı bölümlerle başladı. Acun Ilıcalı tarafından tüm sezonların en zor Survivor'ı olacağı açıklanan yeni sezonda yarışmacılar büyük final için kıyasıya yarışmaya başladı. Gönüllüler Takımı Survivor'a hızlı başlasa da ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmekten kurtulamadı. Bu durum büyük bir moral çöküşüne neden oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Volkan Çetinkaya, oylamada eleme adayı olan Erdi Ünver'in karşısına Fulya Şahin'i çıkardı. İlk oyunlardaki performansıyla dikkat çeken Fulya Şahin'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merak edenler için Fulya Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında ve hayatıyla ilgili ayrıntılar...

SURVIVOR 2017 FULYA ÇETİNKAYA KİMDİR?

30 Ekim 1991 İstanbul doğumlu olan Fulya Şahin, Trakya Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) eğitim hayatını tamamladı. "Ben Fulya, adımı kazımaya geldim" diyerek iddialı bir açıklama yapan Şahin'in yarışmadaki performansı merak konusu oldu. Futbol antrenörlüğü, Hentbol kaleciliği ve atletizm gibi alanlarda kendisini yetkin olarak tanımlayan Şahin, Survivor yarışmasına katılan iddialı isimlerden birisi olduğunu ifade ediyor.

Spor yaptığını dile getiren genç yarışmacı yarışmada sadece güçlü ve sporcu olmanın kendilerine yetmeyeceğini vurgulayarak ayrıca sağlam bir psikolojiye sahip olmaları gerektiğini söyledi. Spor salonunda çekilen görüntülerinde tır lastikleri ile yaptığı çalışmayla dikkatleri üzerine çeken Şahin, gününün büyük bir bölümünü spor salonlarında geçiriyor.

1.74 boyunda ve 57 kilo ağırlığında olan Şahin’in Akrep burcu olduğu öğrenildi. Survivor’a inatçı kimliğiyle damga vuracağını söyleyen yarışmacı yere düşse de her zaman kalkacağını ve kazanmak için mücadele edeceğini dile getirdi.

Adaya yolculuk yapmadan önce Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Fulya Şahin, "Rabbim hepimizi bu yolda muvaffak etsin. Hak, Adalet, Birlik ve Beraberliğin olduğu Güzel bir Gönüllüler Sezonu olsun. Gönüllüler Destekçilerimize Sonsuz Teşekkürler.Sizlerin desteği ile gücümüze güç katacağız İnşallah.." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

UÇMAYA GELDİM

“Soyadımın hakkını vererek uçmaya geldim” diyen Şahin’in yarışmadaki performansı şimdiden merak konusu olurken Survivor Panorama adlı programda eski yarışmacılardan Serkay, Fulya’nın bu açıklamasının ardından aklına Zafer’in geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda programda bulunan Zafer de adının hakkını vererek yarışmacıları kazanmak istediğini sık sık dile getirmişti.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.