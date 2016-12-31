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Survivor 2017 Gönüllüler takımı belli oldu

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2017'nin Gönüllüler kadrosu belli oldu.

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Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2017 Gönüllüler takımının ilk tanıtımını yayınladı. Yarışmada Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un fenomen yarışması Eser West'in olması sürpriz oldu.  Bir diğer dikkat çeken yarışmacı ise Denisa'nın tanıtım videosundaki sözleri..
 
İşte Survivor 2017 Gönüllüler kadrosu
Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya 
 
Gönüllüler takımına Göz6'dan gelecek yarışmacılar daha sonra dahil olacak. 
 
Survivor 2017 Ünlüler kadrosu
 
Havuç karakteri ile akıllara kazınan Furkan Kızılay, Beşiktaş'ın yıldız futbolcu İlhan Mansız, Şakşuka şarkısıyla ünlü Tarık Mengüç, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Serhat Akın, Yaprak Dökümü dizisinde tanıdığımız ve bir daha göremediğimiz oyuncu Seda Demir survivor adasında karışımıza çıkacak ve Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün kız kardeşi DJ Berna Öztürk kesinleşen isimler arasında.

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